Синоптики предупредили об опасности выхода на лед в заливе Мордвинова

ТАСС, 29 января. Специалисты Сахалинского управления Росгидромета предупреждают об опасности выхода на лед в районе залива Мордвинова, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"30 января в заливе Мордвинова под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются взлом и подвижки припая. Выходить на лед опасно", - говорится в сообщении.

Залив Мордвинова расположен в Корсаковском районе Сахалинской области в юго-восточной части острова Сахалин. В заливе дрейфующий лед. Под воздействием отжимного ветра он будет выноситься в открытое море.