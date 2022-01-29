{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили об опасности выхода на лед в заливе Мордвинова

По их словам, из-за значительных колебаний моря ожидаются взлом и подвижки припая

ТАСС, 29 января. Специалисты Сахалинского управления Росгидромета предупреждают об опасности выхода на лед в районе залива Мордвинова, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"30 января в заливе Мордвинова под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются взлом и подвижки припая. Выходить на лед опасно", - говорится в сообщении.

Залив Мордвинова расположен в Корсаковском районе Сахалинской области в юго-восточной части острова Сахалин. В заливе дрейфующий лед. Под воздействием отжимного ветра он будет выноситься в открытое море.

Теги
РоссияСахалинская область
В Москве ожидаются небольшой снег и до трех градусов мороза
Скорость ветра не превысит 10 м/с
Читать полностью