Синоптики предупредили о метели и порывах ветра до 30 м/ с на Колыме

ТАСС, 29 января. Порывы ветра в воскресенье в Магаданской области будут достигать 30 м/с, возможно возникновение чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"Ночью 30 января в городе Магадане, в Ольском городском округе ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с метелью, местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов - ветер северо-восточный 25-30 м/с с метелью. Днем 30 января местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городского округа ожидается ветер северо-восточный 19-24 м/с с метелью. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - говорится в сообщении.

Власти предупреждают, что при таких порывах ветра не исключено повреждение или обрыв линий электропередачи и линий связи, нарушение в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб. "Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаево", - сообщили в пресс-службе правительства региона.