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Власти Хайнаня оптимизировали участок автотрассы на курортном побережье около города Санья

Благодаря новому отрезку пути расстояние от туристической зоны района Хайтан до пляжей бухты Туфувань сократилось на 10 км

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань объявила о вводе в эксплуатацию улучшенного участка на кольцевой туристической автотрассе, проходящей вдоль морского побережья около города Санья. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, речь идет о дороге, которая связывает ведущий китайский курорт с расположенным к востоку Линшуй-Лиским автономным уездом, также считающимся популярным местом для отдыха. Благодаря новому отрезку пути расстояние от туристической зоны района Хайтан в Санья до пляжей хорошо защищенной от ветра бухты Туфувань в Линшуе сократилось на 10 км.

В ходе проекта, как отмечается, был построен большой мост через два рукава реки Тэнцяохэ. Как прокомментировало управление транспорта Санья, этот объект сыграет важную роль в оптимизации движения транспорта по туристической кольцевой автотрассе, проходящей вдоль всего побережья Хайнаня.

В сентябре 2020 года власти одобрили строительство дороги длиной около 1 тыс. км, проходящей по периметру острова. Ожидается, что проект, инвестиции в который составят порядка 16,3 млрд юаней [около $2,5 млрд], будет завершен к 2023 году. Автомагистраль соединит 12 городов и уездов провинции, пройдет через такие крупные населенные пункты, как Хайкоу (административный центр региона), Санья и Цюнхай [место, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум]. Маршрут проложен таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности Хайнаня, живописные заливы и бухты, горные массивы, национальные парки и зоны опережающего экономического развития.

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