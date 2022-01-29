На Кубани не планируют закрывать курорты в связи с распространением омикрона

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Дополнительные ограничения в курортной отрасли в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса не планируют вводить в Краснодарском крае. На сегодня ситуация контролируемая, закрытие курортов не ожидается, сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

До 15 января в Краснодарском крае ежедневно выявляли от 300 до 400 новых заражений, а после 15 января отмечается их рост. В последние дни коронавирусом ежесуточно заражаются около 1 тыс. человек. Также зафиксировано более 30 случаев заражения омикрон-штаммом

"Наш оперативный штаб отмечает, что ситуация сложная, но контролируемая. Сегодня не планируется пока введение дополнительных ограничений.<...> Сегодня не планируем ни введение ограничений, ни закрытие ряда отраслей. Мы этого не ждем", - сказала Золотухина.

Она уточнила, что на данный момент, по ее информации, система здравоохранения готова к новой волне заболеваемости и распространению "омикрона".

По состоянию на утро субботы с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 135 643 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 2 386. С выздоровлением выписали 106 599 человек. 10 036 пациентов умерли.

В регионе действует система QR-кодов для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. 25 января власти Краснодарского края объявили, что переводят на дистанционный режим работы до 30% работников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона.