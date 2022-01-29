Число заболевших ковидом в Кузбассе впервые превысило 600 человек

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Прирост заболеваемости ковидом в Кузбассе за сутки вырос с 503 до 643 подтвержденных случаев, сообщается в субботу в Telegram-канале правительства региона.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 643 случая заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов скончались", - говорится в сообщении. С начала пандемии выявлено 94 063 случаев ковида, выздоровели 85 205 человека, 1 888 умерли.

По данным Минздрава региона, в Кузбассе в ковидных госпиталях развернуто 4 300 коек, свободно 22% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 7 тыс. мест.

По данным на 28 января, прирост заболеваемости ковидом в Кузбассе впервые с начала пандемии превысил 500 подтвержденных случаев за сутки. В четверг сообщалось, что в Кузбассе было выявлено 435 новых подтвержденных случаев инфицирования. В понедельник, 24 января, - 347 заболевших, также в понедельник стало известно, что в регионе выявлен штамм "омикрон", он был подтвержден у пациента, который не выезжал из региона.

На текущей неделе власти Кузбасса ужесточили эпидемиологические ограничения. Так, все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей, отменены личные и выездные приемы граждан. По решению региональных властей с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложено перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовано подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.