Власти Марий Эл планируют улучшить качество жизни 150 тыс. жителей сел к 2030 году

ТАСС, 29 января. Качество жизни 150 тыс. жителей сел Марий Эл планируется улучшить к 2030 году благодаря реализации проекта "Продовольственная экспансия", который предполагает увеличение объемов сельхозпродукции, строительство жилья и устранение кадрового дефицита в селах и поселках городского типа. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

"В результате реализации проекта ["Продовольственная экспансия"] к 2030 году ожидается увеличение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза, рост занятости и повышение уровня жизни 150 тыс. жителей села", - говорится в ответе на запрос ТАСС с пояснением, что проект относится к числу перспективных проектов социально-экономического развития региона.

Отмечается, что для устранения дефицита квалифицированных кадров и улучшения условий жизни в селах проектом предлагается распространить действие мероприятий федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" по строительству жилья не только на сельские населенные пункты, но и на поселки городского типа с населением до 30 тыс. человек.

Кроме того, реализация проекта предполагает дополнительное финансирование новых направлений поддержки сельхозпредприятий в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы в размере 2 млрд рублей и ее продление до 2030 года с дополнительным финансированием 4 млрд рублей.

До 2030 года на мероприятия проекта "Продовольственная экспансия" планируется направить 16,7 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) подготовить в каждом из субъектов дорожные карты по проектам, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов ПФО. Цель проектов - синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.