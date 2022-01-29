Красноярские власти планируют подключить к интернету села на пять лет раньше плана

ПЕРМЬ, 29 января. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают досрочно, до 2025 года, завершить подключение большинства населенных пунктов к сетям связи по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0). Речь идет о территориях, где возможно создать проводную телекоммуникационную инфраструктуру, сообщил в субботу ТАСС министр цифрового развития и связи региона Николай Распопин во время рабочей поездки в Пермь.

"Федеральная программа подразумевает подключение к интернету всех населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек к 2030 году. Мы планируем подключить большинство из них до 2025 года, там, где возможно провести волоконно-оптические линии связи", - сказал министр.

Он добавил, что одновременно с этим решается вопрос отдаленных населенных пунктов, куда провести кабель затруднительно в силу географических особенностей. В таких селах и деревнях будут устанавливать точки общественного Wi-Fi, используя спутниковые технологии.

В 2022 году по краевой программе "Развитие информационного общества" сотовую связь проведут в 12 поселков, интернетом обеспечат 54 населенных пункта, в которых проживают более 5,5 тыс. человек. На эти цели выделено порядка 68 млн рублей. В 2021 году связью было обеспечено 39 сел и деревень края.