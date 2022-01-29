В России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 113 122, до 11 615 779, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,98%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 570, что на 3,7% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 46 регионах. Днем ранее оно составляло 14 046. В 37 регионах их значение снизилось.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло на 30 010 против 29 506 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 189 207 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 87,7% от общего числа заразившихся. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 096 461.

Число летальных исходов возросло за сутки на 668, до 330 111. Днем ранее было зарегистрировано 673 летальных исхода. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,84%, следует из данных штаба.

