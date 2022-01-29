В Москве выявили 26 488 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 26 488 против 23 994 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

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В относительном выражении прирост составил 1,16%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 309 904 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 76 против 74 днем ранее, до 38 810. Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 5 410, до 1 951 552.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 10 725 против 8 611 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 738 010 случаев заражения. Число выздоровевших в Подмосковье увеличилось на 1 392, до 622 990, число умерших - на 35, до 13 256.

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 14 939 против 13 976 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 991 198 случаев заражения.

Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 2 880, до 853 434, число умерших - на 63, до 29 776.