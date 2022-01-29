{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве выявили 26 488 заразившихся коронавирусом за сутки

Всего в столице с начала пандемии выявили более 2,3 млн случаев

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 26 488 против 23 994 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В относительном выражении прирост составил 1,16%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 309 904 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 76 против 74 днем ранее, до 38 810. Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 5 410, до 1 951 552.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 10 725 против 8 611 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 738 010 случаев заражения. Число выздоровевших в Подмосковье увеличилось на 1 392, до 622 990, число умерших - на 35, до 13 256.

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 14 939 против 13 976 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 991 198 случаев заражения.

Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 2 880, до 853 434, число умерших - на 63, до 29 776.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Москве могут закрыть клуб из-за нарушения антиковидных мер
За нарушения клубу также грозит штраф в размере 300 тыс. рублей
Читать полностью