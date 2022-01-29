Фонд поддержки национального языка создадут в Якутии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Члены Совета по развитию языков республики при главе Якутии предложили в рамках государственной программы "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы" создать фонд поддержки языков, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

В Якутии реализуется государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в РС (Я) на 2020-2024 годы", программа распределена на три подпрограммы. В 2021 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 56,5 млн рублей.

"Члены Совета внесли предложения по научно обоснованному подходу к сохранению и развитию языков, созданию фонда поддержки языков, цифровизации языковой среды для детей и молодежи, включению в школьную программу предметов на родных языках и ряд других предложений, которые будут учитываться при работе на текущий и последующие годы <…> План работы Совета по развитию языков в республике при главе Якутии был одобрен с учетом поступивших замечаний и предложений", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в 2021 году в рамках программы были изданы печатные и электронные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, а также аудиокниги на якутском языке и языках коренных малочисленных народов. Изданы порядка 29 электронных форм учебников по якутскому языку. "В муниципальных районах и городских округах продолжается работа по применению государственных и официальных языков республики на вывесках с наименованиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в информационных надписях, наименованиях местностей", - отметили в пресс-службе правительства республики.

Якутский язык наряду с русским является одним из официальных языков Республики Саха (Якутия) и относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь.