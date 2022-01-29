Эксперт: рост заболеваемости ковидом в России обусловлен увеличением охвата тестированием

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России обусловлен в том числе увеличением охвата тестированием. При этом для лучшего понимания ситуации и принятия более конкретных мер нужно наращивать количество проводимых тестов, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Что плохого в быстром росте выявленных зараженных - это паника. Но их [заразившихся] не надо называть больными, потому что из них реально больных очень-очень мало. <...> Здесь рост в большей степени связан с количеством выполненных тестов, надо тоже эти цифры указывать. Просто больше стали выполнять тестов, поэтому больше выявленных. И, конечно, если есть рост, надо бы знать, что это: грипп, который никто не отменял, "омикрон" или "дельта", - поделился Жемчугов с ТАСС.

Он пояснил, что разделение пациентов на группы позволит принимать более конкретные меры по лечению. "Требуется системе здравоохранения быстро перестроиться на то, чтобы не класть в больницу всех выявленных зараженных. Это совершенно ни к чему, нужно сразу дифференцировать пациентов на этапе обращения. Идеально было бы так: тесты сразу делают - грипп это, "омикрон" или "дельта". Нетяжелый грипп и "омикрон" лечить амбулаторно дома, в режиме телемедицины, а с "дельтой", пациентов с отягощенным анамнезом, в возрасте, с сопутствующими тяжелыми болезнями действительно госпитализировать. То есть не надо напрягать систему здравоохранения именно излишней госпитализацией. А расширить количество амбулаторных консультаций, чтобы люди лечились дома и не ходили, никого не заражали", - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о дальнейшей эпидемической ситуации, Жемчугов высказал мнение, что этот год будет завершающим для пандемии, так как вирус уйдет в популяцию животных. "Люди почти все вакцинированы и переболели, у них коллективный иммунитет, и вирусу некуда больше размножаться, он должен найти нового хозяина, каких-то зверей в природе, какое-то животное, где он будет, так сказать, жить в консенсусе", - заключил эксперт.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 113 122, до 11 615 779. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,98%. Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 78 регионах РФ.