Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки, следует из списка поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно данным на сайте Кремля, кабмину также поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Кроме того, правительство вместе с администрацией президента и ЦИК должны проанализировать практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории страны и получивших гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом главы государства "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке". В том числе поручается проанализировать применяемые способы голосования. "При необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области", - говорится в списке поручений. Сделать это нужно в срок до 1 июня, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ЦИК Элла Памфилова.