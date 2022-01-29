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Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня обобщить судебную практику по делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2022 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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