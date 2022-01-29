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Путин поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства

Речь идет в том числе об использовании для этих целей единого портала государственных и муниципальных услуг
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин к 1 мая ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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