Путин поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин к 1 мая ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля.