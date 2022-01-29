Путин поручил проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал срок до 1 мая, чтобы проанализировать законодательство об иноагентах и практику его применения.

"Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", - говорится в перечне поручений главы государства.

В опубликованном в субботу на сайте Кремля документе говорится, что "при необходимости [нужно] представить предложения о совершенствовании законодательства РФ".