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Путин поручил проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра

Минюст вместе с Генеральной прокуратурой и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека должны выполнить поручение главы государства до 1 мая
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал срок до 1 мая, чтобы проанализировать законодательство об иноагентах и практику его применения.

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"Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", - говорится в перечне поручений главы государства.

В опубликованном в субботу на сайте Кремля документе говорится, что "при необходимости [нужно] представить предложения о совершенствовании законодательства РФ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях
Поручение нужно исполнить до 1 мая
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