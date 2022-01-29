Путин поручил предусмотреть в плане воспитательной работы дни памяти о геноциде народов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками", - говорится в сообщении.

В том числе в плане необходимо предусмотреть 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2022 года.