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Путин поручил предусмотреть в плане воспитательной работы дни памяти о геноциде народов

Минпросвещения должно исполнить поручение президента до 1 мая

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками", - говорится в сообщении.

В том числе в плане необходимо предусмотреть 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2022 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Поручение нужно исполнить до 1 мая
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