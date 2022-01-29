Волны до 10 м высотой прогнозируются в акватории Тихого океана у берегов Камчатки

ТАСС, 29 января. Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье на Камчатке в связи с прогнозом опасного волнения моря высотой 8-10 м в акватории Тихого океана и Берингова моря. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 30 января в акватории Тихого океана <…>, а также Берингова моря прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 м, с распространением днем 30 января в Карагинский муниципальный район и Олюторский муниципальный район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что волнение сохранится до середины ночи на понедельник.

Несмотря на то, что населенным пунктам, расположенным на побережье, волнение моря угрозы не представляет, в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах.

"В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - добавили в ведомстве.