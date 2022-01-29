На северо-востоке Камчатки прогнозируют переливы песчаных кос морской водой

ТАСС, 29 января. Переливы песчаных кос морской водой прогнозируются на северо-восточном побережье Камчатки, что грозит подтоплением низменностей. МЧС предупреждает в субботу об опасном явлении.

"30 января с 10:00 до 12:00 по камчатскому времени (01:00 до 03:00 мск) на северо-восточном побережье в районе поселка Апука Олюторского муниципального района ожидается переливание песчаных кос морской водой и подтопление низменных участков. Явление сохранится до 16:00 (07:00 мск)", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС. Водителям рекомендуется не выезжать в прибрежные зоны.

Село Апука расположено на песчаной косе, отделяющей лиман реки и Олюторский залив. Там проживают более 200 человек, есть представители малочисленных народов коряки и чукчи.