Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента РФ при необходимости должна будет оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Рассмотреть <…> предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в опубликованном в субботу на сайте Кремля поручении, адресованном администрации главы государства. Срок исполнения установлен до 1 июня 2022 года.

Речь идет о предложениях, с которыми на заседании СПЧ выступил предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Он обратил внимание, что есть токсичный контент, например о ненависти к семье, к детям, к мужчинам, встречается потакание насилию и так далее, этот контент не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, но "отравляет детей и подростков очень сильно". По его словам, эту проблему нельзя решить с помощью законов. В связи с этим Ашманов предложил создать каталог контента, который и без законодательного запрета будет считаться участниками цифровой сферы неприемлемым в России.