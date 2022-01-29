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Путин поручил Генпрокуратуре провести проверки в сфере добычи китов

При необходимости ведомство должно предложить соответствующие изменения в законодательство

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере добычи китов, и при необходимости предложить поправки. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства РФ в сфере добычи (вылова), охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их добычу (вылов)", - говорится в сообщении.

При необходимости ведомство должно предложить соответствующие изменения в законодательство РФ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее - ежегодно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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