Путин поручил Генпрокуратуре провести проверки в сфере добычи китов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере добычи китов, и при необходимости предложить поправки. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства РФ в сфере добычи (вылова), охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их добычу (вылов)", - говорится в сообщении.

При необходимости ведомство должно предложить соответствующие изменения в законодательство РФ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, далее - ежегодно.