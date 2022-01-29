Путин поручил изучить возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях.

"Правительству РФ рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, помещением их под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо получением ими профессионального образования", - говорится в перечне поручений главы государства.

В документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля, отмечается, что при необходимости следует представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ. Для выполнения этой задачи Путин отвел срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

О компенсациях за ЖКХ для сирот речь шла на заседании Совета по правам человека в конце 2021 года. Тогда президент поддержал идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ, которую высказала зампредседателя совета Ирина Киркора. Она предложила внести в законодательство изменения, которые бы позволили освободить детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии. Киркора также сообщила, что СПЧ подготовил соответствующий законопроект и готов передать этот текст в правительство.

Глава государства назвал данную тему очень важной, заявив, что нужно обеспечить интересы детей-сирот и исключить всякие возможности манипуляции при использовании льгот.