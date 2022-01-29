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Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Поручение нужно исполнить до 1 мая

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать и при необходимости заняться усовершенствованием законодательства, касающегося меры пресечения для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ проанализировать совместно с Верховным судом РФ практику применения законодательства РФ в части, касающейся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера, и при необходимости представить предложения о его совершенствовании", - говорится в одном из поручений главы государства по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2022 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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