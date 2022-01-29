В Фокино Приморского края возведут временный водопровод для предотвращения аварий на сетях

ТАСС, 29 января. Коммунальщики в городе Фокино Приморского края, в котором расположена одноименная база ВМФ Тихоокеанского флота России, приступили к строительству временного участка водопровода для исключения аварий, что часто приводит к отключению водоснабжения в городе, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Краевое предприятие "Примтеплоэнерго" приступило к строительству временного полуторакилометрового участка водопровода в Фокино. <…> Работы проводятся для исключения высокоаварийного участка трубопровода из системы холодного водоснабжения города. Именно на этом отрезке водовода происходит большое число порывов, приводящих к отключению воды у потребителей Фокино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная причина частых аварий - изношенность сетей, водопроводу более 40 лет.

"Все работы планируется завершить в течение 30 дней. <...> Кроме того, летом заменим запорную арматуру в ключевых точках на магистральных и квартальных водоводах. Данные мероприятия позволят повысить надежность водоснабжения населения, а также производить переключение между ветками водопровода без остановки водозабора в случае возникновения нештатных ситуаций", - цитирует пресс-служба главного инженера "Примтеплоэнерго" Алексея Филина.

Временный участок водопровода позволит стабилизировать ситуацию с холодным водоснабжением до проведения комплексной реконструкции системы водоснабжения города, которая будет реализована в рамках проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". В городе до конца 2025 года будет построена новая водоочистная станция на реке Промысловка, заменен магистральный водовод от Волчанецкого гидроузла до Дуная протяженностью более 80 км. К созданию проекта реконструкции системы водоснабжения Фокино "Примтеплоэнерго" приступит в феврале.