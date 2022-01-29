Организаторы перенесли акцию об узниках концлагерей под Калининградом из-за пандемии

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Организаторы заявили о переносе акции с реконструкцией расправы над узниками концлагерей в Калининградской области, которую осудили местные власти, из-за коронавирусных ограничений, сообщается в субботу на сайте акции.

"Уважаемые участники! В связи с запретом управления Роспотребнадзора по Калининградской области на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемиологической обстановки "Марш Пальмникен 2022" переносится на другую дату по согласованию с вышестоящими инстанциями", - говорится в сообщении. Когда вновь планируется провести акцию, в сообщении не уточняется.

Ранее организаторы "Марша Пальмникен 2022" на своем сайте и в социальных сетях сообщили, что 29 января пройдет историческая реконструкция событий 27-31 января 1945 года, когда нацисты прогнали "Маршем смерти" порядка 7 тыс. человек из Кенигсберга (ныне Калининград) в Пальмникен (в настоящее время - Янтарный) к месту их казни. Зарегистрированным участникам предложили "полное погружение в события, с возможностью испытать на себе, что такое война человека с человеком". На сайте "Марш Пальмникен 2022" указывалось, что акция поддержана Еврейской национально-культурной автономией города Калининграда, Еврейской общиной Калининграда.

Власти городского округа Янтарный сообщили, что не давали официального разрешения на проведение акции и считают ее проведение недопустимым. Также в администрации округа сообщали, что получили письмо от главного раввина Еврейской общины Калининграда и председателя общины. По данным местных властей, в письме указывалось, что община считает "историческую реконструкцию тех событий недопустимой", а также назвали ее "пропагандой фашизма" и "глумлением над памятью убитых".

Обычно в память о жертвах Холокоста в области ежегодно проводится акция "Марш жизни" - траурное шествие по участку дороги, которым узников вели в Пальмникен.