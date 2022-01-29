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Путин поручил проанализировать соблюдение прав коренных народов в укрупненных регионах РФ

Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов после объединения ряда регионов России. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Проанализировать <…> законодательство РФ и практику его применения в части, касающейся обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов РФ, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами РФ и вошедших в состав Пермского, Красноярского, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области в результате объединения <…>, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области", - говорится в поручении, адресованном правительству совместно с полпредами главы государства в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Поручение дано по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Срок его исполнения установлен до 1 июня текущего года.

В 2003-2008 годах в России было проведено пять слияний субъектов федерации путем включения автономных округов в состав краев и областей в целях ускорения их социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В ходе объединения были ликвидированы шесть автономных округов. Все они вошли в состав новых укрупненных субъектов Федерации как административно-территориальные единицы с особым статусом. В результате общее число российских регионов сократилось с 89 до 83 (после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число субъектов федерации возросло до 85).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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