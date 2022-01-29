Путин поручил создать нужные условия для выращивания лесов на заброшенных сельхозземлях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать условия по выращиванию лесов на землях сельскохозяйственного назначения, которые не используются по назначению. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Сельское хозяйство" и "Экология и природные ресурсы" проанализировать условия осуществления деятельности по выращиванию лесов на землях сельскохозяйственного назначения, которые не используются по целевому назначению, обеспечить ведение учета результатов такой деятельности и создание необходимых условий ее осуществления, в том числе в целях реализации климатических проектов, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2022 года.

Путин также потребовал от правительства "проанализировать распределение между федеральными органами исполнительной власти полномочий в сфере охраны и развития особо охраняемых природных территорий федерального значения". Так, необходимо "оценить эффективность механизмов реализации этих полномочий, и при необходимости представить предложения по наделению таких органов дополнительными полномочиями в данной сфере". Доклад по данному вопросу президент ждет до 1 мая 2022 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.