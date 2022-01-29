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Путин предложил обучать педагогов тому, как помочь детям с девиацией

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы о включении в образовательные программы <...> для педагогических работников дисциплины (модуля), направленной на раннее выявление предпосылок девиантного поведения у детей и подростков и оказание им своевременной педагогической, психологической и медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Поручение дано правительству РФ. Доклад должен быть представлен до 1 мая 2022 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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