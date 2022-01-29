Иностранцы на Хайнане приняли участие в мероприятии по случаю традиционного Нового года

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Представители целого ряда стран приняли на Хайнане участие в праздничной акции, посвященной наступлению Нового года по лунному календарю (на этот раз будет отмечаться 1 февраля). Она состоялась в административном центре провинции под девизом "Хайкоу - дом для международных специалистов".

Как сообщила газета "Хайнань жибао", цель мероприятия - укрепление международной дружбы и гуманитарных контактов. Граждане других государств, находящиеся на острове по рабочим визам, а также их родственники по традиции попрактиковались в каллиграфии и продемонстрировали умение лепить китайские пельмени цзяоцзы.

Программа "Хайкоу - дом для международных специалистов" была запущена в сентябре прошлого года. Она проводится под руководством городского управления промышленности и информатизации с целью создания более удобных условий на Хайнане для профессионалов со всего мира.

Согласно официальным данным, количество высококвалифицированных специалистов, зарегистрированных и постоянно проживающих в южнокитайской провинции Хайнань, к концу 2021 года превысило 1,5 тыс. человек и продолжает постоянно увеличиваться. На острове живут и работают представители более чем 100 стран и регионов, в том числе России, Канады, Республики Корея, США и Таиланда. Их опыт и знания востребованы в здравоохранении, в научно-технологической сфере, в области культуры и образования, в коммерческих проектах и в секторе транспортных коммуникаций.

После публикации в июне 2020 года генеральной программы по созданию Хайнаньского порта свободной торговли у иностранцев появилось много дополнительных возможностей для трудоустройства на острове. Чтобы привлечь как можно больше востребованных специалистов, местная администрация постоянно прорабатывает вопросы, которые касаются предоставления всевозможных льгот и упрощения официальных процедур, связанных с проживанием, страхованием и обучением.