В РПЦ считают необходимым запретить интим-магазины

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сеть так называемых магазинов для взрослых в России целесообразно было бы запретить, поскольку подобные магазины есть не что иное, как "узаконенный разврат". Такое мнение высказал в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной - мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на просьбу выразить свое отношение к подобным магазинам и их зачастую привлекающим внимание вывескам.

При этом глава ОВЦС добавил, что церковь не может диктовать свои условия властям, а может лишь давать советы, а также предостерегать верующих.

"Вот мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем", - добавил архиерей.