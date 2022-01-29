В Думе не видят препятствий для принятия законопроекта об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совет Госдумы 14 февраля определит дату первого чтения законопроекта об ужесточении уголовного наказания за пытки, для его принятия нет препятствий. Об этом ТАСС в субботу заявил первый замглавы фракции "Единая Россия", член профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

"Не вижу никаких препятствий, чтобы его рассмотреть и принять, - сказал депутат. - Даты определяет Совет Думы по предложению профильного комитета, это может быть решено 14 февраля". Вяткин уточнил, что предстоящие две недели депутаты будут работать в регионах.

Депутат указал, что на законопроект получены отзывы правительства и Верховного суда. В кабмине документ поддержали. Изменения вносятся в Уголовный кодекс, законопроект не является предметом совместного ведения, поэтому рассылка на 30 дней для сбора поправок не требуется, уточнил Вяткин.

Ранее один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выражал надежду, что законопроект об ужесточении наказания за пытки будет рассмотрен во втором и третьих чтениях уже в феврале-марте.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение представителями власти пыток. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу. Рекомендация содержится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося в декабре заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Авторами законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.