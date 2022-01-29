Несовершеннолетним в Мордовии запретили посещать торговые центры, кафе и выставки

ТАСС, 29 января. Несовершеннолетним в Мордовии до 15 февраля запретили посещать музеи, кафе, фитнес-центры, выставки и торговые центры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства Мордовии.

"В указ главы Мордовии внесены изменения. С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет в этот период проводиться не будут. Исключение сделают для спортивных мероприятий, включенных в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий. Они будут проходить без очного присутствия зрителей. Кроме того, в дистанционный режим переведены занятия по программам дополнительного образования.

Ранее власти Мордовии сообщили, что суточное число заражений коронавирусом за неделю возросло в республике в два раза, при этом число госпитализированных больных значительно не увеличилось. За минувшие сутки в Мордовии выявлено 290 случаев коронавируса. Среди госпитализированных 60% пациентов - представители старшей возрастной группы. Отмечен рост заболеваемости среди работников промышленных предприятий, детей до 17 лет и работников сферы здравоохранения.

По словам главного санитарного врача по Мордовии Татьяны Харитоновой, заболеваемость среди детей в два раза выше аналогичного периода прошлого года.