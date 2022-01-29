В Приморье прошли соревнования по подледной рыбалке

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. В Приморье в 10-ый раз состоялись соревнования по спортивному подледному лову рыбы "Народная рыбалка". Участие в них приняли жители Камчатки и Приамурья, а также команды генконсульств Республики Корея и Японии. Фестиваль проходил на набережной в центре Владивостока, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

"В этом году в Приморье в 10-ый раз прошел краевой фестиваль по спортивному подледному лову рыбы "Народная рыбалка". Помимо жителей Приморья, в соревнованиях в субботу, 29 января, участвовали представители Камчатского края, Амурской области и две команды генконсульств Кореи и Японии", - говорится в сообщении.

Участие в соревнованиях приняли около 600 рыбаков. Победителем соревнований стал Иван Колесник из Владивостока, который поймал бычка весом 585 г. "Рыбы в этот раз было мало, клева не было, но я до последнего не знал, что выиграю. Я вообще очень люблю зимнюю рыбалку и предпочитаю ее летней. Рыбачу с семи лет - это 35 лет моей жизни", - приводят в пресс-службе слова рыбака, который шесть раз становился победителем и призером соревнований.

Главным призом стала надувная лодка и лодочный мотор Suzuki. Всем призерам вручили медали и грамоты министерства физической культуры и спорта региона. Отличившихся в отдельных номинациях рыбаков наградили многочисленными ценными призами от партнеров фестиваля.

Участие в фестивале ежегодно принимают несколько сотен человек. В прошлом году на лед набережной вышли более 600 рыбаков всех возрастов.