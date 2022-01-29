Туристам, раненым в Пицунде в июне 2021 года, выплатили 2 млн рублей компенсации

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Власти Абхазии выплатили компенсацию в размере 2 млн рублей российским туристам, раненым в июне 2021 года в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве туризма Абхазии в субботу.

15 июня в Пицунде на территории пансионата "Самшитовая роща" гражданин Абхазии Дмитрий Пилия ранил из пистолета двоих туристов из РФ Александра Филояна и Тимура Салимгариева. После нескольких операций они длительное время проходили лечение в российских клиниках.

"Российским туристам Филояну и Салимгариеву, раненым прошлым летом в Пицунде, правительством Абхазии выплачена компенсация в размере 2 млн рублей - по 1 млн каждому", - сообщил сотрудник Минтуризма.

МВД Абхазии направило в июле 2021 года международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения следственных действий на территории России с участием пострадавших туристов. Уголовное дело, возбужденное в отношении Пилии, 1978 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, находится в производстве следственного отдела управления внутренних дел по Гагрскому району. В МВД сообщили, что получены судебно-медицинские, судебно-баллистическая, химическая, дактилоскопическая экспертизы, признаны вещественными доказательствами восемь стреляных гильз пистолетного патрона калибра 9 мм и один деформированный фрагмент пули патрона калибра 9 мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия. Пилия обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества.