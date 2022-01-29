Акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы прошла в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Несколько сотен активистов оппозиционной партии "Гражданский конгресс" провели в субботу акцию протеста в центре Кишинева против повышения тарифов на энергоресурсы, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства. Полиция им не препятствовала.

"Все эти тарифы несовместимы с жизнью абсолютного большинства граждан - власти наплевать. И правительство, и парламентское большинство, и так называемый президент продолжают вещать о наступлении новых светлых времен. Полная невменяемость", - прокомментировал эти действия лидер "Гражданского конгресса" Марк Ткачук.

"Это всего лишь начало. Сегодня мы выходим со своими партийными знаменами. Только для того, чтобы разбудить политическую совесть у всей остальной дремлющей оппозиции", - отметил он.

В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило поставщикам увеличить тарифы на газ и отопление, которые будут применяться с 1 января 2022 года. Так, стоимость газа для бытовых потребителей с учетом налога была увеличена с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1689 до 2169 леев (с $94 до $121) за Гкал без учета налога. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея ($1,2), а стоимость дизтоплива вплотную приблизилась к 20 леям ($1,1).