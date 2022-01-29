Путин подписал указ об изменении состава Совета в сфере защиты семьи и детей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в состав Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей <...> следующие изменения, включив в состав совета следующих лиц: Гореславский А. С. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Института развития интернета", Львова-Белова М. А. - уполномоченный при президенте по РФ по правам ребенка, Немов А. Ю. - вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация спортивной гимнастики России", - говорится в указе.

Позицию Елены Исинбаевой заменили на позицию председателя Общероссийской молодежной общественной организации "Ассоциация студенческих спортивных клубов России", президента Благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Должность Игоря Кастюкевича заменена на первого заместителя председателя комитета Государственной думы по молодежной политике. Кроме того, из состава совета исключены Ключкина А. С. и Кузнецова А. Ю.

Совет был образован в ноябре 2018 года в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.