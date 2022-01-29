В СПЧ надеются на изменение практики судов по делам о самообороне после поручений Путина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе рассчитывает, что после поручения президента РФ Владимира Путина по проблеме самообороны изменится судебная практика, когда вынужденные защищаться люди сами оказываются на скамье подсудимых.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года. В том числе поручил "рекомендовать Верховному суду РФ обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".

По словам Горгадзе это касается сотен, а то и тысяч граждан, которые в результате самообороны сами оказываются в СИЗО. "Чтобы такие люди не оказывались на скамье подсудимых, не хватает позиции Верховного суда в обобщении судебной практики по подобным уголовным делам. Если Верховный суд опубликует ее в постановлении своего пленума, то это станет большой помощью судам при решении такой категории дел. Надеюсь, что уже в кратчайшие сроки мы увидим изменения в судебной практике", - сказал Горгадзе, слова которого в субботу приводит Telegram-канал СПЧ.

Другой член СПЧ Ева Меркачева, комментируя поручение Генеральной прокуратуре РФ совместно с Верховным судом проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях, выразила надежду, что практика заключения под домашний арест и освобождения под залог теперь будет применяться чаще. "У нас примерно 110 тыс. человек содержится на сегодняшний день в СИЗО, и большинство из них могли бы быть на подписке о невыезде или на домашнем аресте. Я думаю, что эта практика будет проанализирована и будут сделаны соответствующие выводы. Я очень надеюсь, что после этого поручения у нас будут чаще [избираться] домашний арест и залог", - сказала Меркачева.

Глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский считает, что поручение по социальным льготам - очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан в Донбассе. "Трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами. Это серьезный шаг им навстречу", - заявил Вышинский. Что касается поручения в сфере избирательных прав этих граждан, то Вышинский выразил надежду, что указанные в поручении меры позволят Донбассу голосовать не только за партийные списки, но и за своих кандидатов в Федеральное Собрание РФ, чтобы эти представители смогли работать над законодательством и выполнять поручения избирателей.

Глава постоянной комиссии СПЧ по политическим правам, журналист Николай Сванидзе выразил мнение, что перечень президентских поручений по итогам встречи с СПЧ достаточно содержателен. По его словам, список ожидаемо социально акцентирован. "Но также, и это очень важно, в нем присутствуют темы совершенствования законодательства об иноагентах, проблема пыток, а также проблема выбора меры пресечения для подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений. Если будет хотя бы частично выполнено то, что обозначено президентом, это будет очень даже не стыдно", - подытожил Сванидзе.