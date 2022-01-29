ФСИН опровергла сообщения о том, что Белой в СИЗО не дают мыться

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информация о том, что калининградскому врачу Елене Белой, обвиняемой в смерти младенца в роддоме Калининграда, не дают принимать душ в СИЗО и унижают не верна. Женщина не обращалась с жалобами к администрации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

По информации пресс-службы, в ряде СМИ размещены материалы о том, что Белую унижают сокамерницы и не дают ей принимать душ.

"Согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО женщинам подозреваемым, обвиняемым предоставляется возможность помывки в душе не менее двух раз в неделю. Сотрудники СИЗО осуществляют контроль за выполнением распорядка дня. Обвиняемая Е. Белая к сотрудникам учреждения с жалобами на условия содержания не обращалась", - говорится в сообщении.