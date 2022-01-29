В Оттаве проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений

На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. Еще тысячи машин, ехавших в организованных колоннах, уже не могут попасть в центр столицы и стоят на вылетных магистралях, ведущих в нее.

Тысячи людей, в том числе с детьми, собрались на Парламентском холме и близлежащих улицах. Многие пришли с флагами Канады, а также США, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Мексики и других государств, выходцы из которых проживают в североамериканской стране. Участники акции держат в руках транспаранты "Свобода выбора", "Долой паспорта вакцинации", "Мое тело - мой выбор", "Оставьте наших детей в покое", "Долой тиранию" и другие.

Акция проходит спокойно и мирно, люди очень приветливы, многие танцуют и поют национальный гимн. Рядом с некоторыми грузовиками организованы пункты питания и обогрева. Многие дальнобойщики с собой также привезли биотуалеты, которые стоят рядом с их машинами.

Стоять до конца

"Мы приехали сюда с другого конца страны - из Альберты. Мы поддерживаем наших соотечественников, многие из которых из-за требований властей о фактически принудительной вакцинации лишились работы, не могут уехать из страны и вернуться назад. Канада - это свободная страна, но наши права, гарантированные конституцией, уже два года нарушаются", - сказал корреспонденту ТАСС один из водителей тяжелых тягачей. По его словам, собравшиеся намерены добиваться полной отмены всех ограничений, связанных с пандемией, но будут делать это исключительно мирным способом. "Мы не экстремисты, мы не радикалы. Мы обычные трудяги, которые мирно требуют соблюдения наших гражданских прав и свобод", - подчеркнул он.

Другой участник демонстрации, прибывший с женой из провинции Квебек, заявил, что приехавшие в Оттаву не уедут назад, пока власти не отменят все ограничения, а в первую очередь паспорта вакцинации. "Мы уже видим, что эти паспорта не работают, что вакцинированные люди также могут передавать другим вирус. Тогда в чем смысл этих паспортов? Это сегрегация, они хотят нас разделить, но мы им не позволим. Будем стоять до конца", - сказал он.

"Действия властей уже давно никак не связаны с защитой населения от коронавируса. Они зарабатывают на вакцинации и хотят взять под полный контроль канадцев, которые без их разрешения уже не могут сходить в кафе кофе попить. Канада всегда была свободной страной, и мы не позволим властям превратить ее в диктатуру", - добавила еще одна из участниц, которая пришла на акцию с детьми.

Меры безопасности

В центре Оттавы усилены меры безопасности. Руководство полиции города накануне заявило, что для обеспечения правопорядка на улицах будут дополнительные силы, в том числе сотрудники в штатском. Власти Оттавы опасаются, что группы радикалов, не согласных с проведением этой протестной акции, могут спровоцировать беспорядки.

В социальных сетях, где обмениваются мнениями дальнобойщики и поддерживающие их граждане, также звучат призывы к бдительности. В случае выявления провокаторов организаторы акции просят немедленно сообщать об этом в полицию. Пока правоохранительные органы не информировали о каких-то нарушениях общественного порядка. Они также не уточняли численность протестующих, но, судя по заполненности улиц в центре города, ситуация сопоставима с празднованием Дня Канады, когда в центре столицы собираются до 50 тыс. человек.

С чего все началось

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне начала требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Представители канадских транспортных компаний сообщили, что эта мера затронет от 12 до 16 тыс. водителей (до 15%). Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже почти $8 млн.

26 января Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются небольшой группой маргиналов, не представляющих большинство жителей страны.