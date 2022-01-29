{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Оттаве проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений

На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей
Фото {{sliderIndex+1}} из 6
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 6

Описание
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 29 января. /ТАСС/. Масштабная акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, проходит в центре Оттавы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. Еще тысячи машин, ехавших в организованных колоннах, уже не могут попасть в центр столицы и стоят на вылетных магистралях, ведущих в нее.

Тысячи людей, в том числе с детьми, собрались на Парламентском холме и близлежащих улицах. Многие пришли с флагами Канады, а также США, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Мексики и других государств, выходцы из которых проживают в североамериканской стране. Участники акции держат в руках транспаранты "Свобода выбора", "Долой паспорта вакцинации", "Мое тело - мой выбор", "Оставьте наших детей в покое", "Долой тиранию" и другие.

Акция проходит спокойно и мирно, люди очень приветливы, многие танцуют и поют национальный гимн. Рядом с некоторыми грузовиками организованы пункты питания и обогрева. Многие дальнобойщики с собой также привезли биотуалеты, которые стоят рядом с их машинами.

Стоять до конца

"Мы приехали сюда с другого конца страны - из Альберты. Мы поддерживаем наших соотечественников, многие из которых из-за требований властей о фактически принудительной вакцинации лишились работы, не могут уехать из страны и вернуться назад. Канада - это свободная страна, но наши права, гарантированные конституцией, уже два года нарушаются", - сказал корреспонденту ТАСС один из водителей тяжелых тягачей. По его словам, собравшиеся намерены добиваться полной отмены всех ограничений, связанных с пандемией, но будут делать это исключительно мирным способом. "Мы не экстремисты, мы не радикалы. Мы обычные трудяги, которые мирно требуют соблюдения наших гражданских прав и свобод", - подчеркнул он.

Другой участник демонстрации, прибывший с женой из провинции Квебек, заявил, что приехавшие в Оттаву не уедут назад, пока власти не отменят все ограничения, а в первую очередь паспорта вакцинации. "Мы уже видим, что эти паспорта не работают, что вакцинированные люди также могут передавать другим вирус. Тогда в чем смысл этих паспортов? Это сегрегация, они хотят нас разделить, но мы им не позволим. Будем стоять до конца", - сказал он.

"Действия властей уже давно никак не связаны с защитой населения от коронавируса. Они зарабатывают на вакцинации и хотят взять под полный контроль канадцев, которые без их разрешения уже не могут сходить в кафе кофе попить. Канада всегда была свободной страной, и мы не позволим властям превратить ее в диктатуру", - добавила еще одна из участниц, которая пришла на акцию с детьми.

Меры безопасности

В центре Оттавы усилены меры безопасности. Руководство полиции города накануне заявило, что для обеспечения правопорядка на улицах будут дополнительные силы, в том числе сотрудники в штатском. Власти Оттавы опасаются, что группы радикалов, не согласных с проведением этой протестной акции, могут спровоцировать беспорядки.

В социальных сетях, где обмениваются мнениями дальнобойщики и поддерживающие их граждане, также звучат призывы к бдительности. В случае выявления провокаторов организаторы акции просят немедленно сообщать об этом в полицию. Пока правоохранительные органы не информировали о каких-то нарушениях общественного порядка. Они также не уточняли численность протестующих, но, судя по заполненности улиц в центре города, ситуация сопоставима с празднованием Дня Канады, когда в центре столицы собираются до 50 тыс. человек.

С чего все началось

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне начала требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Представители канадских транспортных компаний сообщили, что эта мера затронет от 12 до 16 тыс. водителей (до 15%). Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже почти $8 млн.

26 января Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются небольшой группой маргиналов, не представляющих большинство жителей страны.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида
Это необходимо, чтобы защититься от следующих возможных мутаций вируса, отметил директор Центра Александр Гинцбург
Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида
Читать полностью