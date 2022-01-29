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В Дагестане оборудовали 100 объектов для инвалидов в 2021 году

Власти выделили около 83 млн рублей на эти цели

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Власти Дагестана в рамках госпрограммы "Доступная среда" адаптировали 100 социальных объектов для людей с ограниченными возможностями в 2021 году. На эти цели регионом было затрачено около 83 млн рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы региона.

"За прошлый год по программе "Доступная среда" было оборудовано для инвалидов и маломобильных граждан 100 объектов на сумму 82,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в регионе улучшили жилищные условия 389 очередников из числа ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции на общую сумму более 316 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2020 году.

Государственная программа "Доступная среда" по поручению президента России Владимира Путина продлена до 2025 года. Она предусматривает обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (образование, культура, транспорт), совершенствование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, а также государственной системы медико-социальной экспертизы.

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