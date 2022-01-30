Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

"Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний", - рассказал он.

Ранее замдиректора Центра им. гамалеи Денис Логунов сообщал, что ученые рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельта" и "омикрон".