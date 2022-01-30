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Пандемия COVID-19

Центр Гамалеи готов подать документы для испытания новых платформ для вакцин от ковида

Это необходимо, чтобы защититься от следующих возможных мутаций вируса, отметил директор Центра Александр Гинцбург
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

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"Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний", - рассказал он.

Ранее замдиректора Центра им. гамалеи Денис Логунов сообщал, что ученые рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельта" и "омикрон".

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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