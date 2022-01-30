Циклон принесет непогоду в несколько регионов России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с воскресенья. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильный снег также прогнозируется в Ленинградской и Псковской областях 30 января, а в Крыму - сильный дождь и мокрый снег.

Циклон принесет также сильный снег в Московскую, Брянскую и Орловскую области в ближайшие два дня. В столице метель начнется во второй половине дня воскресенья.

"Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник", - отметил метеоролог.