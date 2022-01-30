Врач рекомендовала промывать нос и рот после общественных мест для профилактики ковида

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Использование масок в общественных местах поможет защитить от заражения коронавирусом, однако лучший эффект можно получить, если прополоскать нос и рот после прихода домой. Кроме того, большую роль в поддержании хорошего иммунитета играет правильное питание, рассказала ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки, после возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот", - сказала эксперт, отметив, что для этого можно использовать кипяченую воду.

Кроме того, по ее словам, клинические проявления болезни будут зависеть от количества попавшего в организм вируса. "Все зависит и от того, в каком количестве вирус попадет в организм. Клиника будет зависеть и от того, каково состояние иммунной системы человека. Чтобы предупредить большое попадание возбудителя, нужно защищать дыхательные пути, это, допустим, та же маска. Человек при разговоре, при чихании с биологическими жидкостями вирус выдыхает, и маска может защитить", - сказала врач.

Она советует поддержать иммунитет в период подъема заболеваемости, обратить внимание на качество питания. "Нужно, чтобы организм получал весь необходимый строительный материал, а это значит качественное питание, а это значит принятие витаминных комплексов. И еще зависит все от того, насколько у нас хорошее состояние микрофлоры кишечника, потому что она обеспечивает процентов на 75 образование иммунных клеток. Поэтому именно в этот период подъема заболеваемости пробиотики принимать, лучше всего, конечно, последнего поколения", - сказала Ищенко, добавив, что для защиты организма важно высыпаться, бывать на свежем воздухе и избегать стрессов.

Отвечая на вопрос о сроках спада заболеваемости ковидом в России, она выразила мнение, что растущие цифры статистики не скоро пойдут вниз. "Быстро не закончится, потому что этот серотип коронавируса ["омикрон"] очень контагиозный, очень легко заразиться. Но нужно учитывать, что болеют нетяжело. Это плюс большой", - сказала эксперт. Она сообщила, что, как правило, подъем заболеваемости длится три месяца. "Трехмесячные циклы: подъем три месяца обычно, а потом идет спад. Сейчас подъем идет", - отметила инфекционист. Говоря о причинах роста, Ищенко, пояснила, что в том числе это происходит, потому что люди расслабляются и перестают себя защищать.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 113 122, до 11 615 779. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,98%. Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 78 регионах РФ.