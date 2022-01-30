Вильфанд предупредил россиян о необычно теплой погоде в ближайшие пять дней

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Теплая погода прогнозируется в России в ближайшие пять дней. На европейской части страны отклонения от нормы будут достигать 4-12 градусов, на азиатской - 8-16 градусов.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная - аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а в на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы", - рассказал он.

По словам Вильфанда, с 3 февраля в регионах России станет еще теплее. На востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 градусов, а на азиатской - до 16 градусов.