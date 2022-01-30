ФОК для тренировок в условиях высокогорья запланировали построить в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 января. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном и большим универсальным залом планируют построить в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Объект появится в самом высокогорном городе России - Тырныаузе, там смогут тренироваться и члены сборных страны по различным видам спорта, сообщил ТАСС министр спорта Кабардино-Балкарии Ислам Хасанов.

Тырныауз расположен на высоте более 1 300 м над уровнем моря и является самым высокогорным городом России. Природно-климатические условия там признаны идеальными для тренировки спортсменов.

"Строительство нового здания спортивно-оздоровительного комплекса "Баксан" в городе Тырныауз Эльбрусского района включено в реализацию действующей государственной программы региона "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденной постановлением правительства КБР. Данный объект включает ряд масштабных спортивных зон, в том числе большой универсальный зал для игровых видов спорта со зрительскими трибунами, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал и пятидесятиметровый плавательный бассейн. Реализация этого проекта позволит создать на территории республики спортивную базу для сборных команд в условиях высокогорья", - рассказал Хасанов.

Он пояснил, что по заявкам местных администраций муниципальных районов в программу строительства включают и другие объекты спортивной инфраструктуры, в том числе в популярных у туристов районах. "По окончании строительства объекты передаются муниципалитетам, и их доступность для туристов регулируется ими самими. Окончательное решение о начале строительства объектов зависит от финансирования из федерального и республиканского бюджетов", - уточнил министр.