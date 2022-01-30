На Дальневосточном фестивале театров в ЕАО спектакли объединит подростковая проблематика

ТАСС, 30 января. Дальневосточный фестиваль-практикум любительских молодежных театров "Новое поколение ДВ" пройдет в марте в Еврейской автономной области, в нем примут участие коллективы из шести регионов Дальнего Востока. Все представленные спектакли будут объединены подростковой проблематикой, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства ЕАО.

"Дальневосточный фестиваль-практикум любительских молодежных театров "Новое поколение ДВ" пройдет в ЕАО в конце марта <…> Все спектакли будут объединены подростковой проблематикой", - говорится в сообщении.

В фестивале примут участие коллективы из шести регионов Дальнего Востока, в том числе из Забайкалья, Камчатского края, Магаданской области, Приморья. Основной площадкой фестиваля станет Биробиджанская областная филармония, а также площадки Облученского, Ленинского, Смидовичского и Биробиджанского районов.

По информации пресс-служба правительства региона, идея фестиваля получила поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации в июне прошлого года. Проведение фестиваля одобрено заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.