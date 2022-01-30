Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Удмуртии вырос почти на треть

ТАСС, 30 января. Максимальное число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено в Удмуртии - 1 351, что на 30% больше, чем оперштаб сообщал днем ранее. Каждый четвертый заболевший - ребенок до 14 лет, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в воскресенье.

"За сутки проведено 9 838 тестов на коронавирус, выявлен 1 351 новый случай. В числе заболевших 362 ребенка до 14 лет, 111 граждан старше 65 лет. Всего на 30 января в Удмуртии зарегистрировано 88 407 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 76,2 тыс. человек, из них 400 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 12,5 тыс. человек, что почти втрое больше, чем в начале недели. 772 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 122 - в тяжелом.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 685,2 тыс. человек, двумя - 536,2 тыс. Еще 117,4 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 64%. В регионе действуют масочный режим и самоизоляция для пожилых.