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В Приморье впервые провели высокотехнологичную 4D-операцию трехмесячному ребенку

Оперировал один из лидеров детской эндохирургии профессор Юрий Козлов

ТАСС, 30 января. Врачи в Приморском крае впервые провели высокотехнологичную 4D-операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы трехмесячному ребенку, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Высокотехнологичную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы трехмесячному малышу выполнили в Приморье. Для края она стала первой", - говорится в сообщении.

Операции выполнена с использованием новейшего оборудования - 4D-эндоскопической стойки. Технология применена в Приморье впервые. "Она имеет ряд преимуществ: малотравматичная, позволяет начать раннюю реабилитацию, имеет небольшое количество послеоперационных осложнений, а также хороший косметический эффект", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Оперировал один из лидеров детской эндохирургии профессор Юрий Козлов из Иркутска, ассистировали ему местные врачи. Операция стала и мастер-классом для детских хирургов Приморского края.

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