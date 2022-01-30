ВМФ проявляет интерес к судну на воздушной подушке "Хаска-10"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Военно-морской флот России проявляет большой интерес к новейшему судну на воздушной подушке "Хаска-10" производства группы компаний "Калашников". Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия "Рыбинская верфь" (входит в группу") Сергей Антонов.

"К этому судну проявляет большой интерес ВМФ, потому что это надежный и всепогодный транспортер для техники, грузов в условиях Крайнего Севера или в других местах, где нет развитой инфраструктуры", - сказал Антонов в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

Он уточнил, что на "Хаска-10" можно разместить груз весом до 10 тонн. "Здесь может разместиться четыре "УАЗика", машина типа "Тигр", "УАЗики"-буханки". Общий вес должен составить 10 тонн", - отметил генеральный директор "Рыбинской верфи".

По его словам, судно также рассматривается как грузопассажирское или пассажирское.

В августе 2021 года сообщалось, что группа компаний "Калашников" накануне форума "Армия-2020" представил десантный корабль на воздушной подушке "Хаска-10", разработанный по заказу Минпромторга Рыбинской верфью.

К разработке "Хаска-10" предприятие "Рыбинская верфь" приступило в начале 2018 года. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях, в климатических условиях до минус 50 градусов.