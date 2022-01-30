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Пандемия COVID-19

В Южной Корее выявили рекордное за пандемию число заразившихся коронавирусом за сутки

Всего за 29 января в стране выявили 17 532 новых случая инфицирования

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Республике Корея, что обусловлено быстрым распространением штамма "омикрон". Об этом говорится в опубликованной в воскресенье сводке национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Всего за 29 января в стране выявили 17 532 новых случая инфицирования. Днем ранее этот показатель составил 16 096. Несмотря на рост числа заболевших, количество находящихся в больницах в тяжелом и критическом состоянии пациентов снизилось и составило 277. Сократилось также число смертей, вызванных последствиями инфицирования: за минувшие сутки умерли 20 человек. Общее число летальных исходов в стране достигло 6 732, коэффициент смертности составляет 0,81%.

Управление по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что омикрон-штамм распространяется крайне быстро и уже в ближайшие недели суточное число заразившихся может превысить 100 тыс. В этой связи правительство обратилось к гражданам с просьбой свести к минимуму поездки и контакты с другими людьми во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 1 февраля.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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