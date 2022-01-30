Организаторы Югорского лыжного марафона ожидают около 3 тыс. участников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 января. /ТАСС/. Организаторы восьмого международного Югорского лыжного марафона, который пройдет 8-9 апреля 2022 года в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), ожидают около 3 тыс. участников. Планируется, что мероприятие пройдет без каких-либо ограничений для зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Открытие" по Уральскому федеральному округу, являющимся одним из организаторов мероприятия.

"Число участников марафона не ограниченно, но объективно ожидается, что будет около 3 тысяч спортсменов и любителей. Организаторы марафона рассчитывают, что уже в марте текущего года очередная волна коронавируса пойдет на спад и марафон в апреле состоится в спокойной эпидемиологической обстановке без каких-либо ограничений для зрителей. Марафон проходит на открытом воздухе, действующие на момент проведения марафона рекомендации Роспотребнадзора и указы правительства будут соблюдены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для участия в забеге достаточно сертификата о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР теста, оформленный не позднее чем за 48 часов до получения стартового номера. При этом из-за эпидемиологических требований не будут допущены до забегов граждане старше 65 лет, на дистанцию 50 км допускаются только участники от 18 лет и старше, на дистанцию 25 км - от 15 лет и старше. "На два дня соревнований заявилось около 700 человек", - уточнил собеседник.

Впервые за историю марафона он пройдет на протяжении двух дней. В его программу включена гонка на 50 км классическим стилем, которая состоится 8 апреля, забеги на 5 км, 25 км и 50 км свободным стилем запланированы на 9 апреля. "Еще одним нововведением этого года стало включение Югорского лыжного марафона в мировую серию марафонов Visma Ski Classics Challengers, что позволит участникам гонки в Ханты-Мансийске получать очки престижной мировой серии", - отмечается в сообщении.

В 2021 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 3,2 тыс. человек, что является рекордом за все время проведения данных соревнований. Марафон прошел 10 апреля, победителем на дистанции 50 км свободным стилем стал двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры, банк "Открытие".